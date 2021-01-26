البلوشي بطل «الهواة الإماراتيين» في سباق السلم للدراجات الهوائية

المصدر: سيد مصطفى ■دبي

حقّق دراج شرطة دبي، ياسر البلوشي، المركز الأول في سباق الهواة الإماراتيين، الذي أقيم أمس بمنطقة سيح السلم في دبي ضمن منافسات النسخة الخامسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، وجاء عامر الدهماني، وفاروق الجسمي، في المركزين الثاني والثالث من فريق «تريك إم 7» الذي بدوره تمكن من انتزاع المركز الأول، على صعيد نتائج الفرق، وحل خلفه فريق «تورك» في المركز الثاني، بينما جاء فريق شرطة دبي بالمركز الثالث.

وأقيم السباق لمسافة 136 كلم بمشاركة 79 دراجاً، و10 فرق، هي: تريك إم 7، شرطة دبي، الوثبة، الشعفار جميرا، ربدان، ياسي، تورك، تريك الإمارات، بي آر، الدراويش.

ويعد السباق الخامس هذا الموسم من بطولة السلم للدراجات الهوائية الذي شهد إقامة سباق النخبة للرجال، وسباق الهواة الإماراتيين الأول، وسباق الهواة الإماراتيات، وسباق الدراجات الصحراوية.

وسيكون ختام بطولة السلم في الثامن من فبراير المقبل، والذي يشهد إقامة سباق النخبة التجريبي الأول للسيدات، لتكون النسخة الخامسة هي الأكبر في تاريخ البطولة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – للمشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، أن المشاركة الواسعة من الفرق تعكس مدى الوعي من جانب شباب الوطن برياضة الدراجات بفضل المتابعة الشخصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعمه ورعايته الأبوية لهذه البطولة، وهو ما انعكس على قوة المنافسات. وقال في تصريحات صحافية: «إن بطولة السلم للدراجات الهوائية حققت هدفاً مهماً جداً بتحفيز المؤسسات الوطنية على تكوين فرقها الخاصة بالدراجات الهوائية، وهي الرياضة الرائعة ذات الفوائد العديدة على صحة وحيوية وسعادة ممارسيها». وعبّر الفلاسي عن سعادته بالأداء الذي قدمه الدراجون، والتنافس القوي بين الفرق والأفراد المشاركين. وأضاف: «الأرقام التي تحققت في السباقات الماضية، تؤكد أن هذه البطولة في نمو واضح وكبير، سواء على مستوى الممارسين أو الجهات التي تتبنى تكوين الفرق وكذلك المشاركين، وسنواصل العمل لإتاحة الفرصة أمام أبناء الوطن والفرق الوطنية للمشاركة في سباقات هذه البطولة خلال المواسم المقبلة أيضاً».

البلوشي: سباق النسخة الخامسة أقوى من العام الماضي

أكد بطل المرحلة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، ياسر البلوشي، أن سباق هذا العام فئة الهواة للمواطنين جاء أقوى مما كان عليه العام الماضي.

وقال في تصريحات صحافية: «في العام الماضي لم تتجاوز معدلات السرعة 40 كم في الساعة، في حين أن معدل السرعة في سباق أمس تجاوز الـ43 كم في الساعة، ما يؤكد أن المستوى في تطور دائم، وهذا يُحسب للجنة المنظمة التي بذلت جهوداً مضنية لإنجاح السباق وتطوير مستوياته».

وأضاف: «المنافسات كانت صعبة وقوية بين جميع الفرق، وتحديداً عند الكيلو 47 من السباق، اذ فرضت ظروف السباق نفسها على الجميع دون أن تكون هناك أي استراتيجية خاصة من قبل دراجي شرطة دبي».

وأشار: «الفوز بهذه المرحلة من سباق بطولة السلم، يعد جزءاً من الأهداف التي ترسمها شرطة دبي للمشاركة في البطولات التي تخوض منافساتها، وما تحقق هو نتاج دعم القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله المري، الذي يقف داعماً قوياً للرياضيين المنتسبين كافة لشرطة دبي، وأقل ما يمكن أن نقدمه له أن نُهديه لقب سباق بطولة السلم».

طاقم تحكيم إماراتي يشرف على السباق

في إطار دعم اللجنة المنظمة للكفاءات الوطنية في جميع فرق العمل أدار السباق طاقم تحكيمي إماراتي، ضم ثمانية أفراد، هم: علي اليعربي، سيف الشرقي، عبدالله الحوسني، وليد الشامسي، يوسف المعيني، خالد المنصوري، علي الظنحاني وعائشة عبدالله.

79 دراجاً، و10 فرق، شاركوا في سباق الهواة الإماراتيين.

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