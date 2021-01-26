علي خليل: خورفكان يتطلع إلى مراكز متقدمة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد عضو شركة خورفكان لكرة القدم ومشرف الفريق الأول علي خليل، أن تطلعات نسور خورفكان مواصلة تحقيق النتائج الايجابية للوصول لمراكز متقدمة في جدول ترتيب فرق دوري الخليج العربي، وذلك من خلال استثمار الأداء الفني بشكل إيجابي في الاستحقاقات المقبلة، معبراً عن سعادته لتمكن الفريق من مواصلة مشواره في الموسم الحالي، ومثنياً على الدور الكبير لمجلس ادارة شركة كرة القدم برئاسة خليل غانم من خلال تدعيم الفريق بلاعبين مميزين ليكونوا إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة. وقال علي خليل لـ«الإمارات اليوم»: «تطلعاتنا كبيرة لبلوغ الفريق مراكز متقدمة، تزامناً مع العطاء الذي يقدمه اللاعبون». وأضاف: «وصولنا إلى النقطة 14 في نهاية الدور الأول دليل على تطور الفريق من الناحية الفنية والتكتيكية».

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