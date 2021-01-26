اتحاد كلباء يتجاوز تحدي بني ياس ويتأهل لنصف نهائي الكأس

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تأهل اتحاد كلباء إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الخليج العربي، بعد فوزه على ضيفه بني ياس أمس، بركلات الترجيح 6-5، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت ضمن إياب الدور ربع النهائي، إذ كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل أيضاً 1-1، وسيلتقي اتحاد كلباء مع النصر في الدور نصف النهائي.

اعتمد بني ياس في هجماته على مرمى كلباء على التسديدات من خارج الجزاء، وكان أخطرها تسديدة سلطان الشامسي في الدقيقة 11 التي ذهبت بجانب القائم.

وافتتح بني ياس تسجيل الأهداف عن طريق اللاعب سلطان الشامسي من كرة سددها من خارج الجزاء، لم يتمكن من صدها الحارس يوسف الزعابي في الدقيقة 20. واحتاج حكم المباراة محمد الهرمودي إلى خمس دقائق لمراجعة بطاقة حمراء أشهرها بوجه لاعب بني ياس، الصربي ساشا ايفكوفج، قبل أن يلغي البطاقة الحمراء ويكتفي بالصفراء، وتمكن اتحاد كلباء من تسجيل هدف التعادل عن طريق منصور عباس البلوشي، الذي أكمل كرة وصلته من يعقوب الحوسني، أودعها المرمى في الدقيقة 33، وتدخل حارس بني ياس ليتصدى لكرة صاروخية سددها لاعب كلباء ماجد راشد (39)، وواصل النمور هجماتهم، وسدد التوغولي مالابا كرة قوية أبعدها الحارس السماوي، لترتطم بالعارضة وتذهب للخارج (43).

وأبعد حارس النمور يوسف الزعابي كرة قوية سددها البرازيلي غاستون سواريز من ضربة حرة مباشرة، أبعدها إلى ركنية (51) في أولى الهجمات الخطرة في الشوط الثاني، رد عليها البرازيلي واندرسون بتسديدة كادت تقود النمور للتقدم بالنتيجة لولا أن كرته هزت الشباك من الخارج (53). وسدد بديل كلباء أحمد جشك كرة قوية مرت بجانب القائم (74)، ولم يستثمر الفريقان الفرص المتاحة لتنتهي بالتعادل وتذهب الى ضربات الجزاء الترجيحية، التي مالت كفتها لمصلحة اتحاد كلباء الذي سجل له كل من: أحمد جشك، بينيل مالابا، محمد الشحي، يعقوب الحوسني، ماجد راشد، عمر الخديم. وسجل لبني ياس كل من: جوار بيدرو، غاستون سواريز، أحمد أبوناموس، محمد حمدان، حسن المحرمي.

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