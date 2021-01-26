«خطأ غير مقصود» يمنح النصر بطاقة التأهل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

صعد فريق النصر إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج العربي عقب فوزه على مستضيفه الفجيرة في إياب الدور ربع النهائي من البطولة بهدف دون مقابل، تكفل به مدافع الفجيرة حمدان ناصر، بالخطأ في مرماه، ليفوز النصر بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1 بعد أن تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، وفشلت محاولات النصر الهجومية في مباراة العودة للوصول إلى مرمى الفجيرة، ليتكفل مدافع الذئاب بإنقاذ حامل اللقب من الخروج المبكر.

الشوط الأول لم يشهد أي خطورة من الفريقين مع سيطرة شبه تامة للنصر لكن دون الوصول إلى منطقة الخطورة أمام مرمى الفجيرة، وفي المقابل اعتمد الفجيرة على الهجمات المرتدة وإغلاق المساحات أمام لاعبي العميد، ولم تنجح محاولات الفجيرة في الاعتماد على اللاعب البرازيلي كريستيان صامويل، الذي لعب بمفرده وسط مدافعي العميد.

وشكلت انطلاقات وتسديدات لاعب النصر، البرتغالي توزي، الخطورة الأكثر في الشوط الأول، بالإضافة إلى انطلاقات مينديز من الجانب الأيسر، لكنها لم تصل إلى مرمى الفجيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين لعباً ونتيجة.

وحصل النصر على أخطر الفرص بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الثاني من كرة داخل منطقة الجزاء لعبها البرتغالي توزي في المرمى الخالي، نجح حارس الفجيرة في التصدي لها وعادت إلى ريان مينديز والمرمى خالٍ، لعبها في القائم من الخارج لتضيع أخطر فرص النصر في الشوط الثاني.

ووسط السيطرة الميدانية للنصر والهجوم المتواصل ترجم مدافع الفجيرة حمدان ناصر أفضلية النصر بإحراز هدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 84 من كرة عرضية لعبها البرتغالي توزي، حولها مدافع الفجيرة في مرماه، وبحث الفجيرة عن هدف التعادل لكن دون خطورة، لتنتهي المباراة بفوز النصر وصعوده إلى الدور نصف النهائي.

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