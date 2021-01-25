79 مشاركاً في سباق الهواة الإماراتيين لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

يقام اليوم سباق الهواة الإماراتيين في منطقة سيح السلم بدبي، ضمن منافسات النسخة الخامسة لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، ويبلغ مسافته 136 كيلومتراً، وبمشاركة 79 مشاركاً في الفردي والفرق.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة: «قد اكتملت كل الترتيبات وإجراءات التسجيل للمشاركين في ثاني السباقات المخصصة للهواة الإماراتيين في هذه النسخة، الذي يأتي تنظيمه في إطار جهود نشر ممارسة رياضة الدرّاجات الهوائية بين أبناء الوطن، لما لها من فوائد كبيرة على مستوى صحة وسعادة وحيوية الممارسين».

وأضاف البيان: «تدعم هذه البطولات المواطنات لتطوير مستوياتهم الفنية، من خلال بطولات سنوية تعدّ هي الأكبر على الإطلاق على صعيد رياضة الدرّاجات الهوائية للهواة، ويتم تنظيمها في مضامير حديثة وآمنة تمتد لعشرات الكيلومترات، تم تشييدها بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة».

ويعدّ هذا هو السباق الخامس هذا الموسم من بطولة السلم للدرّاجات الهوائية، الذي شهد إقامة سباق النخبة للرجال، وسباق الهواة الإماراتيين الأول، وسباق الهواة الإماراتيات، وسباق الدرّاجات الصحراوية، وسيكون ختام الموسم يوم الثامن من فبراير المقبل بتنظيم سباق النخبة التجريبي الأول للسيدات.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، عن سعادته بالنجاح الذي تحقق في السباقات الأربعة الماضية، والاستعدادات الجارية للسباقين المتبقيين في برنامج البطولة. وقال في تصريحات صحافية: «التوجيهات السديدة والمتابعة الدائمة والدعم اللامحدود من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جعلت البطولة هي الأهم على الإطلاق في سباقات الدرّاجات الهوائية للهواة، وزادت من عدد الفئات فيها».

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