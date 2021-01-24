ارتفاع قيمة لاعب شباب الأهلي إيغور خيسوس من 950 ألف إلى 4.5 ملايين يورو

المصدر: أحمد طارق-دبي.

أسهم تألق اللاعب البرازيلي إيغور خيسوس مع شباب الأهلي في ارتفاع قيمته السوقية من 950 ألف يورو إلى 4.5 ملايين يورو وفقاً لموقع ترانسفير ماركت المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

وعبر اللاعب البرازيلي إيغور خيسوس في تصريحات اعلامية عن سعادته بتتويجه مع شباب الأهلي بلقب كأس سوبر الخليج العربي، عقب الفوز على الشارقة بهدف دون رد، موضحاً أن حصوله على أول لقب له يعد ذكرى لن تنسى وبداية رائعة لمسيرته مع كرة القدم.

يذكر أن إيغور خيسوس (19 عاما) انضم إلى شباب الأهلي في بداية الموسم الحالي قادماً من كورتيبا البرازيلي مقابل 2 مليون يورو، رغم أنه كان في طريقه للانضمام إلى الشارقة، وشارك اللاعب الشاب مع «فرسان دبي» في 18 مباراة وأحرز 13 هدفاً، ويحتل المركز الثاني في لائحة هدافي دوري الخليج العربي برصيد 10 أهداف، بينما يتصدر الترتيب لاعب الشارقة، البرازيلي ويلتون سواريز برصيد 11 هدفاً،

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