الآسيوي يحدد موعد لقاء العين في دوري الأبطال

المصدر: معاذ كمبال- العين

تلقت شركة نادي العين لكرة القدم اخطاراً رسمياً من الاتحاد الآسيوي بموعد مواجهة الفريق في مباراة ملحق دوري الأبطال التي ستجمعه بفريق فولاد خوزستان الإيراني والتي تقرر أن تقام يوم الأربعاء السابع من شهر أبريل المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وهي المرة الثالثة خلال 4 نسخة يشارك فيها "الزعيم" في البطولة من الملحق، بعد نسختي 2018 و2020، ومن المقرر أن تسحب قرعة المسابقة يوم بعد غد الأربعاء عبر تقنية الفيديو في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وستعرف خلالها الفريق "البنفسجي" على المجموعة التي سيلتحق بها في حال تجاوز عقبة فولاد خوزستان.

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