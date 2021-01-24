الحمرية يعزّز حظوظه في «الأولى» بفوز ثمين على مسافي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق الحمرية فوزاً كبيراً ومهماً على ضيفه مسافي بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت، أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيده 13 نقطة في المركز الخامس، بينما رصيد مسافي 12 نقطة في المركز السادس.

سجل أهداف الحمرية الفرنسي اندرياتسيما (14)، والزيمبابوي داهليو (19)، بينما سجّل البرازيلي دوس سانتوس هدفين (14 و64). وفي مباراة أخرى، فاز العربي على ضيفه الذيد بهدفين مقابل هدف، سجل للعربي لوبيز (29) ودا سيلفا (64)، بينما سجل هدف الذيد عبدالله مهدي (53)، وأصبح رصيد العربي تسع نقاط في المركز الثامن، بينما الذيد بنقطة واحدة في المركز الأخير.

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