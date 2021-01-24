5 أرقام تفوّق بها مهدي فنياً على العنبري في «السوبر»

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد شباب الأهلي أفضليته التاريخية في مسابقة كأس سوبر الخليج العربي، بتتويجه باللقب للمرة الخامسة، عقب فوزه على الشارقة بهدف في الدقيقة الأخيرة (94)، أحرزه برأسية محمد مرزوق، أول من أمس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر. وعزز «فرسان دبي» تفوقه كأكثر الأندية تتويجاً باللقب منذ تطبيق الاحتراف في 2008، متفوقاً على العين والوحدة بثلاثة ألقاب، بينما عادل الرقم التاريخي للأكثر تتويجاً باللقب مع العين منذ انطلاق المسابقة في 1989 بخمسة ألقاب لكل منهما.

وأظهرت المباراة تفوقاً واضحاً من الجانب الفني لمدرب شباب الأهلي مهدي علي في خمسة أرقام بارزة، على مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري. وأثبتت إحصاءات رابطة المحترفين أن شباب الأهلي كان الأفضل من الجوانب كافة واستحق الفوز على الشارقة.

ومن أبرز هذه الأرقام، استحواذ شباب الأهلي طوال المباراة بـ68%، مقارنة بـ32% للشارقة، وأسهم في ذلك التفوق الكبير للاعبي شباب الأهلي في تمرير الكرة بـ490 تمريرة، وبنسبة نجاح بلغت 87%، مقابل 233 تمريرة للاعبي الشارقة بنسبة نجاح بلغت 72%.

وفي الهجوم، سدد لاعبو شباب الأهلي 13 كرة، تسعة منها على المرمى، بينما ثلاث كرات فقط للشارقة، ومن دون أي تسديدة على المرمى.

ورغم أن الشارقة لعب بطريقة دفاعية كبيرة، فإن شباب الأهلي تفوق بشكل كبير في التدخلات وقطع الكرة، إذ تدخل لاعبو «فرسان دبي» 17 مرة لقطع الكرة من لاعبي الشارقة بنسبة نجاح بلغت 71%، بينما تدخل لاعبو الشارقة 15 مرة بنسبة نجاح بلغت 47% فقط.

وأخيراً تفوق شباب الأهلي في لعب الكرات العرضية، التي بلغت 33 كرة بنسبة تأثير وصلت إلى 19%، بينما لعب فريق الشارقة تسع كرات عرضية بنسبة تأثير بلغت صفر%، إذ لم يستفد «الملك» من أي كرة عرضية لعبها الفريق في المباراة.

من جانبه قال لاعب شباب الأهلي حمدان الكمالي في تصريحات صحافية، إن «الفريق حصد ثمار الجهد الذي بذله جميع اللاعبين في المباراة». وأضاف أن المفاجأة أن لاعبي الشارقة أرادوا منذ الدقيقة الأولى الوصول إلى ركلات الترجيح.

وقال: «كنا نعلم أن المباراة صعبة أمام بطل الدوري ومتصدر الترتيب حالياً، ولكن من أول دقيقة في المباراة كان مستوى الشارقة مفاجأة بالنسبة لنا، لأنه كان يلعب من أجل الوصول إلى ركلات الترجيح».

أما بالنسبة إلى عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة شباب الأهلي، فقال: «قلت للاعبين إن الحكم لن يحتسبها، لأن محمد مرزوق ارتكب مخالفة قبل لمسة اليد».

مهدي علي: لن نُجري تغييرات في صفوف اللاعبين الأجانب

قال مدرب شباب الأهلي مهدي علي، إن الفوز بكأس السوبر سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في المباريات المقبلة. بينما شدد في المؤتمر الصحافي على أن «الفريق لن يُجري أي تغييرات في صفوف اللاعبين الأجانب في الانتقالات الشتوية الحالية».

وعن المباراة قال إنه لا يعرف لماذا لم يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لفريقه. وتابع: «سعداء بأن يتم ترجمة الأداء الجيد الذي قدمه الفريق بإحراز هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة». وعن المواجهة مع العنبري، قال: «المباراة تجمع شباب الأهلي مع الشارقة، ولا أعتبرها بين مدربين مواطنين، وعبدالعزيز العنبري قام بعمل كبير في السنوات الماضية وقاد الشارقة للعودة إلى البطولات».

وبخصوص إجراء تغييرات في صفوف اللاعبين، قال: «الأجانب لم يخوضوا فترة الإعداد مع الفريق، وبدأوا مباشرة المشاركة في منافسات أبطال آسيا، لذلك حدثت إصابات، بينما تحسن مستوى أكثر من لاعب، لذلك لا يوجد تغييرات في الوقت الحالي».

• الكمالي: كانت مفاجأة أن فريق الشارقة لعب على ركلات الترجيح منذ الدقيقة الأولى.

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