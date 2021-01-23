تعادل منتخب الصالات.. وفوز الشباب البحريني في "دولية خورفكان للصالات"

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تعادل منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات مع فريق نادي مليحة بهدفين لكل منهما في اول مبارياته في بطولة خورفكان الدولية للصالات التي تنظمها اللجنة التنفيذية للصالات تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبدعم مجلس الشارقة الرياضي، ليحصد المنتخب على أول نقطة في البطولة من مباراة واحدة، فيما رفع مليحة رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين.

سجل هدفي منتخب الإمارات كل من أحمد محمد جمعة وعلي الخمري، بينما سجل لفريق مليحة فهد احمد هدفين.

وفي مباراة اخرى فاز فريق الشباب البحريني على خورفكان بثلاثة اهداف لهدف واحد حيث سجل للأول علي عبد الله جعفر وأحمد عبد النبي والسيد فاضل بينما سجل لخورفكان عمر علي النقبي.

وكانت البطولة قد انطلقت اول من امس وشهدت فوز البطائح على نفط الوسط العراقي (3-1) والشارقة على دبا الحصن (6-2) و مليحة على الحمرية (4-1) و خورفكان على اتحاد كلباء (5-3).

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