الإصابة تبعد دي بروين عن مانشستر سيتي 6 أسابيع

المصدر: لندن Àأ.ف.ب

كشف المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي، جوسيب غوارديولا، أمس، أن الإصابة ستبعد نجم وسطه البلجيكي كيفن دي بروين عن الملاعب ستة أسابيع.

وتعرض دي بروين لإصابة عضلية بعد نحو ساعة على المباراة التي فاز بها سيتي على أستون فيلا في منتصف الأسبوع ضمن منافسات الدوري الممتاز، وتبيّن من الفحوص التي خضع لها اللاعب أنه قد يحتاج ستة أسابيع من أجل التعافي.

وسيغيب دي بروين عن مواعيد مهمة بالنسبة لسيتي، الشهر المقبل، ضد ليفربول «حامل اللقب» وتوتنهام، على أن تكون مباراته الأولى بعيداً عن الفريق اليوم في الدور الرابع لمسابقة الكأس ضد تشلتنهام تاون من الدرجة الثالثة.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق نقطتين، خلف جاره يونايتد مع مباراة مؤجلة في جعبته.

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