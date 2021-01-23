شباب الأهلي والشارقة في صراع اليوم على لقب كأس اليد

المصدر: جوني جبور ■دبي

تستضيف صالة نادي النصر في الخامسة عصر اليوم، المباراة الختامية بين الشارقة وشباب الأهلي في الدور النهائي لـ«كأس الإمارات» لكرة اليد، باكورة بطولات الموسم الجاري. وشهد هذا الدور، وفق نظام البطولة، منافسة ثلاثية على اللقب، أسفرت جولتيه الأولى والثانية عن فوز «الملك» على العين، «32-19»، ثم خسارة شباب الأهلي من العين بقرار إداري من اتحاد اليد، بسبب إشراك لاعب بشكل غير قانوني، على الرغم من فوزه في المباراة 29-22.

وهناك ثلاثة سيناريوهات لحسم اللقب، أولها تتويج الشارقة بالفوز أو التعادل، ما سيجعل العين ثانياً وشباب الأهلي ثالثاً. ويتوج شباب الأهلي إذا فاز بفارق 15 هدفاً، ويصبح الشارقة وصيفاً، بينما إذا فاز شباب الأهلي بأقل من 11 هدفاً، سيتوج الشارقة ويصبح العين ثانياً.

وتقام اليوم الأدوار النهائية للمراكز من الرابع وحتى الأخير، حيث يلتقي الوصل وضيفه الجزيرة، وبني ياس مع مليحة، والوحدة مع الظفرة.

3 سيناريوهات لتحديد البطل:

1- فوز الشارقة أو تعادله مع شباب الأهلي يعلن تتويج «الملك»، ويصبح العين ثانياً و«فرسان دبي» ثالثاً.

2- يحرز شباب الأهلي اللقب إذا فاز بأكثر من 15 هدفاً، ويصبح الشارقة وصيفاً.

3- إذا فاز شباب الأهلي بأقل من 15 هدفاً، سيذهب اللقب إلى الشارقة.

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