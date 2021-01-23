خريبين وأسرته يتلقون اللقاح قبل بدء مسيرته مع الوحدة

المصدر: سيد مصطفى- أبوظبي

تلقى لاعب الوحدة الجديد، السوري عمر خريبين، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، عقب ساعات من وصوله إلى العاصمة أبوظبي، وقبل أن يباشر أول تدريباته بقميص الوحدة.

وأعلن نادي الوحدة رسمياً، قبل أيام قليلة، التعاقد مع عمر خريبين، حتى صيف 2023، في صفقة انتقال حر، قادماً من الهلال السعودي. وقال خريبين في تصريحات صحافية: «تلقيت أنا وأفراد أسرتي اللقاح تأكيداً على أن الوقاية دائماً قبل العلاج، وأدعو الجميع لتلقي اللقاح لتأمين سلامتهم وسلامة الآخرين».

ووعد المهاجم السوري ببذل قصارى جهده لمساعدة الوحدة على تحقيق أفضل النتائج في ما تبقى من منافسات خلال الموسم الحالي.

وأوضح: «أتيت من ناد كبير إلى آخر كبير، وأملي أن أقدم أفضل ما عندي من مجهودات لتحقيق طموحات الإدارة والجماهير وزملائي اللاعبين والجهاز الفني، الذين وثقوا بقدراتي». وأضاف: «كما يعلم الجميع أنني لست بغريب عن الدوري الإماراتي، فقد سبق أن خضت تجربة ناجحة مع نادي الظفرة، ومن خلاله قدمني إلى نادي الهلال، لا أعتقد أن هناك فارقاً كبيراً بين الدوريين الإماراتي والسعودي سوى في الحضور الجماهيري فقط، لكن على المستوى الفني فالدوريان متقاربان بصورة كبيرة، وهو ما حفزني على قبول عرض الوحدة».

وكانت بداية تألق اللاعب السوري مع كرة القدم في نادي الظفرة، إذ لعب له موسمين، وسجل له 16 هدفا في الدوري، قبل أن ينتقل إلى الهلال السعودي بصفقة بلغت خمسة ملايين دولار.

وأبدى عمر خريبين سعادته باللعب إلى جوار إسماعيل مطر، وقال: «كانت إحدى أمنياتي أن ألعب بجوار هذا الأسطورة، وقد تحققت بعد فترة، لقد شاهدت العديد من اللقاءات لهذا النجم في الموسم الحالي، وهو يقدم عطاءات متفردة، وأثق بأننا سنقدم معاً مستويات أكثر من ممتازة، وأتمنى أن نظل معاً أكبر فترة ممكنة لنحقق مع بقية اللاعبين النتائج التي تُرضي طموحات عشاق نادي الوحدة الموجودين في كل مكان». وكان المهاجم السوري قد فسخ عقده مع نادي الهلال السعودي في الأسبوع الماضي، قبل موعده الرسمي بموسم ونصف الموسم.

وخاض عمر خريبين مع الهلال 34 مباراة رسمية في الدوري السعودي، بعدد دقائق لعب بلغت 2799 دقيقة، سجل خلالها 34 هدفاً.

النجم السوري:

«كانت إحدى أمنياتي أن ألعب بجوار الأسطورة إسماعيل مطر».

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