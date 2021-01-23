«الشارقة للشطرنج» يقترح منح تسهيلات إلى الشركات الداعمة للعبة

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

عرض رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مجموعة من المطالب والمقترحات، على لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك ضمن سلسلة زيارات اللجنة للأندية الرياضية في الإمارة، للوقوف على برامجها ومشروعاتها الرياضية والثقافية وتأهيل لاعبيها ومشاركاتهم في البطولات المحلية والدولية، والوقوف على احتياجات هذه الأندية. وتضمنت أهم تلك المقترحات التي أعلن عنها النادي، في بيان صحافي، أن يسعى المجلس الاستشاري إلى تشجيع الشركات لزيادة الدعم لكل الأندية من خلال رعايتها لأنشطتها، مقابل أن تحصل هذه الشركات على تسهيلات في الدوائر الحكومية، وكذلك كشف النادي عن برنامج تم الاتفاق عليه مع مجلس الشارقة الرياضي لتأهيل لاعب النادي والمنتخب الوطني سالم عبدالرحمن، ليتمكن من الوصول إلى قائمة أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم عن طريق تحديد ميزانية خاصة له.

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