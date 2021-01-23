شباب الأهلي يتصدر سباق الحمرية للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■الشارقة

تصدر فريقشباب الأهلي سباق الحمرية للدراجات للرجال، من فئتي الكبار وتحت 23 سنة، والذي نظمه اتحاد الدراجات، وأقيم صباح أمس لمسافة 75كم، بمشاركة 40 دراجاً. وفاز دراج نادي شباب الأهلي المقيم السلوفيني جرجا بول بالمركز الأول، تلاه زميله من النادي نفسه ناصر المعمري، وحل دراج نادي أبوظبي طلال البلوشي بالمركز الثالث. وفي فئة تحت 23 سنة، حسم جاسم علي من شباب الأهلي المركز الأول، تلاه زميله عمر الجسمي، فيما جاء دراج النصر أسامة صباهي ثالثاً. توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، خليفة بن عمير، والأمين العام ياسر الدوخي، والأمين العام المساعد ورئيس لجنة الحكام نايف جكة.

وقال بن عمير، في تصريح صحافي، إن السباق شهد مستوى بدنياً مميزاً. وأكد أن الجميع يتطلع لمستوى كبير خلال السباق القادم في 29 الجاري، الذي ينطلق من أمام نادي المدام، مروراً بشارع نزوى وطريق الفية والعودة إلى نادي المدام لمسافة 93.5كم، لفئات الأندية والهواة المواطنين والمقيمين.

من جانبه، أثنى الدوخي على نجاح السباق، وما شهده من إثارة وقوة وتنافس شريف بين جميع المشاركين، كما أشاد بجهد الطاقم الفني بالاتحاد المشرف على التنظيم وتجهيز كل الأمور الخاصة بتنظيم السباق بالشكل الذي يليق باسم الاتحاد. ووجه الشكر إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة، التي شاركت في الحدث، وأمنت مسار المشاركين في السباق.

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