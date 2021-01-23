أحذية خاصة لنجوم الغولف للتوعية بالأمراض المعدية

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

ارتدى أبطال الغولف العالميون، مع انطلاق بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف»، أحذية مصممة خصيصاً لزيادة الوعي حول اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة، والذي يعد الشريك الخيري للبطولة.

ووقف البطل جاستين توماس، إلى جانب أبطال كأس رايدر إيان بولتر وتيريل هاتون في الممرات الشهيرة لملعب أبوظبي بأحذية مصممة بشكل لافت للنظر، لتسليط الضوء على اليوم العالمي لهذه الأمراض المدارية المهملة والمعدية.

وتضم الأمراض المدارية المهملة 20 مرضًا معديًا يمكن الوقاية منها وتؤثر في أكثر من 1.7 مليار شخص حول العالم، خصوصاً الفئات السكانية الأكثر تهميشًا والتي يصعب الوصول إليها في عدد من الدول. وتقديراً لجهودهم الاستثنائية، قدمت اللجنة المنظمة للبطولة دعوات لجنود خط الدفاع الأول في أبوظبي، لحضور النسخة السادسة عشرة، تثميناً وعرفاناً للجهود الجبارة التي قدموها في سبيل مكافحة وباء فيروس «كوفيد-19».

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