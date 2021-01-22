إقامة المباراتين المؤجلتين لدوري الطائرة اليوم

المصدر: معاذ كمبال ■أبوظبي

تقام اليوم الساعة السادسة والنصف مساءً المباراتان المؤجلتان في دوري الطائرة للرجال، حيث يلتقي في صالة مدرسة الظهرة فريق حتا مع بني ياس، بينما يواجه على صالة نادي النصر «العميد» مع ضيفه العين.

وفي دوري السيدات، تقام ثلاث مباريات في توقيت واحد في الساعة الرابعة عصراً، إذ يستقبل فريق «آي كير» ضيفه فريق الوسطى الرياضي للمرأة على صالة عجمان، ويخرج سبيريا لمواجهة نادي أبوظبي للسيدات في صالة بني ياس، بينما تجمع الثالثة الوصل وضيفه الشرقية الرياضي للمرأة في زعبيل.

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