نخبة الدرّاجين في العالم يشاركون في «طواف الإمارات 2021»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، عن مشاركة نخبة درّاجي العالم في النسخة الثالثة من طواف الإمارات 2021، الذي يقام خلال الفترة 21 - 27 فبراير المقبل، ويطوف خلالها الحدث العالمي أهم معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية والطبيعية في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية، حيث يعدّ السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ويقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، في افتتاحية سباقات موسم 2021، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وسيكون السلوفيني تاديج بوجاتشر درّاج فريق الإمارات من أبرز المتنافسين على القميص الأحمر، خصوصاً بعد فوزه بطواف فرنسا للدرّاجات 2020، علماً بأنه احتلّ المركز الثاني في النسخة السابقة من طواف الإمارات، إلى جانب البطل آدم ياتس درّاج فريق (إينوس جرانديريس) البريطاني.

إلى جانب ذلك، أكد البريطاني كريس فروم، درّاج «ستارت آب نيشن» الإسرائيلي حضوره.

وللمرة الأولى يشارك الإيطالي فيليبو جانا، درّاج «إينوس جرانديريس» البريطاني، كما سيشارك الدّراج السويسري مارك هيرشي، للمرة الأولى أيضاً، وهو الفائز بمرحلة في طواف فرنسا للدرّاجات 2020، وبرونزية بطولة العالم للطرق في إيمولا، ويعمل على تقديم أداء قوي، خصوصاً بعد التوقيع مع فريق الإمارات بداية العام الجديد.

وللمرة الثالثة على التوالي يعلن الأسترالي كاليب ايوان، درّاج فريق «لوتو سودال» مشاركته، بعد حصوله على القميص الأخضر في النسخة السابقة، وهذا إلى جانب نجوم آخرين.

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