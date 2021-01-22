أكثر من 100 لاعب ولاعبة في «تنس دبي الشاطئية»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تنطلق الساعة العاشرة، صباح اليوم، منافسات بطولة دبي للتنس الشاطئية (BT50) بنسختها الثانية، التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس، بإشراف الاتحاد الدولي ومجلس دبي الرياضي، وتقام بالتعاون مع مجموعة الحبتور الدولية في فندق حبتور غراند، و(إم باور) للخدمات الرياضية في منطقة الميناء السياحي بدبي. ويشارك في البطولة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 32 دولة، بينهم أبطال الإمارات. ومن أبرز المشاركين، ثلاثة من المصنفين الـ10 الأوائل.

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