نجم الأولمبياد الخاص بن صميدة يلعب الغولف مع البطل العالمي هارينغتون

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

حظي نجم الأولمبياد الخاص لاعب الغولف، علي بن صميدة، أول من أمس، بجولة الحلم المميزة، وذلك بخوض تجربة اللعب مع الفائز الرئيس وكابتن بطولة كأس رايدر الأوروبية، بادريغ هارينغتون، في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للهواة والمحترفين (برو-آم) في نادي أبوظبي للغولف. وتمنح «برو-آم» لاعبي الغولف الهواة فرصة مثالية اللعب جنباً إلى جنب مع بعض نجوم اللعبة، قبل إنطلاق البطولة الرئيسة، في أولى محطات «رولكس» في موسم السباق إلى دبي، التي تستمر حتى 24 الجاري.

وشارك بن صميدة ضمن فريق مجلس أبوظبي الرياضي، ونجح في تقديم أداء رائع، رغم أنه لا يتعدى الـ16 عاماً.

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