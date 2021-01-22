دبا الفجيرة يبحث عن تقليص الفارق مع البطائح في قمة «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تعود فرق دوري الدرجة الأولى عند الساعة 17:05 من مساء اليوم للمنافسات بعد فترة راحة إجبارية استمرت أسبوعين، وذلك لخوض الجولة التاسعة التي ستتضمن مواجهات من العيار الثقيل، إذ يلتقي دبا الفجيرة مع البطائح، والإمارات مع التعاون، والعروبة مع مصفوت، وتستكمل الجولة غداً بمواجهة العربي مع الذيد والحمرية مع مسافي. ويتصدر البطائح ترتيب فرق البطولة برصيد 18 نقطة، يليه الإمارات ودبا الفجيرة 14 نقطة، ثم دبا الحصن والعروبة 11 نقطة، ثم الحمرية والتعاون ومصفوت والعربي والذيد بالمراكز التي تلت ذلك. وتعدّ مواجهة دبا الفجيرة «الثالث» والبطائح «المتصدر» من أهم مباريات الجولة الحالية، ويمكن نتيجتها أن تسهم في تحديد ملامح بطل مرحلة الذهاب.

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