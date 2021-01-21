«كيمبر» يدافع عن لقب «كأس تحدي آل مكتوم» بميدان اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يدافع الجواد «كيمبر»، للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس باتريك دوباس، عن لقبه في الجولة الأولى ببطولة «كأس تحدي آل مكتوم»، المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2»، وذلك حينما يواجه 10 من نخبة جياد مسافة 1600 متر رملي، على لقب البطولة التي تجري في الشوط الخامس والرئيس بالسباق الافتتاحي من موسم سباقات كرنفال كأس دبي العالمي 2021، الذي يقام مساء اليوم على مضمار ميدان في دبي، وترعى أشواطه السبعة «عزيزي للتطوير العقاري»، بإجمالي جوائز يصل إلى 925 ألف دولار، ينافس في ألقابها 79 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

ويتضمن السباق إقامة ثلاث بطولات أخرى، تستهل بالشوط الثالث «دباوي ستيكس» لخيول «جروب 3»، ثم «سينغسبيل ستيكس» لـ«جروب 2» في الشوط الرابع، و«قلعة الفهيدي» لخيول «جروب 2».

وفي ثانية البطولات الرئيسة، تبحث «سينغسبيل ستيكس» عن بطلها الجديد بغياب «بن بطل» المتوج بشعار «غودولفين» في نسخة العام الماضي، في ظل حظوظ متقاربة للجياد الـ11 المنافسة في نسخة 2021، تبرز منها خماسية لخيول «غودولفين» يتقدمها «ميليتري مارش» بإشراف سعيد بن سرور وقيادة الفارس لانفرانكو ديتوري.

كما تبرز ضمن قائمة الخيول المنافسة «اقتران» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب علي الرايحي وقيادة الفارس داني أونيل، خصوصاً أن الجواد البالغ من العمر سبع سنوات قادم من انتصار قبل أسبوعين على المضمار والمسافة ذاتيهما، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

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