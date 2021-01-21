ليوناردو يصل دبي.. وقيده في شباب الأهلي بيد مهدي علي

المصدر: أحمد طارق - دبي

عاد البرازيلي ليوناردو، أمس، إلى دبي، بعدما أنهى البرنامج العلاجي الذي خضع له في البرازيل لثلاثة أشهر، تمهيداً لانضمامه إلى تدريبات شباب الأهلي في الأيام المقبلة.

ونشر ليوناردو صورة على حسابه في «إنستغرام» لمطار دبي أثناء وصوله، وعلق قائلاً: «وصلت إلى بيتي الثاني، لا يوجد أحد لا يحب هذا البلد».

وأكد مصدر في النادي، لـ«الإمارات اليوم»، أن إعادة قيد ليوناردو في قائمة الفريق خلال الانتقالات الحالية بيد الجهاز الفني بقيادة مهدي علي، مشيراً إلى أن الغياب الطويل لليوناردو والاعتماد عليه مجدداً قد تكون مغامرة. وقال إن القرار سيتخذ وفقاً لاعتبارات كثيرة، وفي النهاية المدرب من سيقرر إذا أراد الاعتماد عليه من عدمه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news