الوحدة يجدّد لحارسه محمد الشامسي حتى 2025

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

جددت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد حارس مرمى الفريق الأول، محمد الشامسي (24 عاماً)، حتى 2025. وقطع مسؤولو الوحدة الشك باليقين إزاء الأنباء التي أثيرت الأيام الماضية عن قرب رحيل الحارس الشاب، وأكد النادي خبر التجديد على حسابه الرسمي في «تويتر»، ولم يذكر أي تفاصيل مالية خاصة بعقد المواسم الأربعة الجديدة.

وظهر محمد الشامسي مع الوحدة رسمياً في دوري الخليج العربي لكرة القدم في موسم 2017/‏‏‏2018، واعتبر من بين أفضل الحراس في الدوري، بينما غاب عن المباريات الأولى هذا الموسم لظروف أدائه شرف الخدمة الوطنية.

وخاض مع «العنابي» 64 مباراة رسمية في الدوري حتى الآن، كما يعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الأوليمبي السابق.

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