5 أسئلــــة.. سلطان المنذري: الوصل تقدّم بعرض جديد لي.. وتجديد العقد قريباً

المصدر: أحمد طارق - دبي

يعد حارس مرمى الوصل، سلطان المنذري، من أبرز حراس المرمى بدوري الخليج العربي، في المواسم الماضية، إذ أسهم تألقه مع «الإمبراطور» تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، في انضمامه إلى المنتخب الوطني، بينما في ظل تراجع نتائج الوصل وعدم مشاركته أساسياً لم يتم اختياره ضمن قائمة «الأبيض».

وأكد المنذري لـ«الإمارات اليوم» أن عودته للمشاركة مع الوصل في الموسم الحالي تسعده كثيراً، مشدداً على جاهزيته للمشاركة في أي وقت يطلبه الجهاز الفني، بينما أشار إلى أن الفريق يسعى للظهور بصورة أفضل في الدور الثاني من دوري الخليج العربي.

للإطلاع على نص الحوار بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news