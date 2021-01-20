مدرب بورتو: الياباني ناكاجيما لم يتأقلم مع «التنانين» ولديه الفرصة حالياً مع العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف مدرب فريق بورتو البرتغالي، سيرجيو كونسيساو، أن اللاعب الدولي الياباني، شويا ناكاجيما، المنتقل حديثاً لصفوف العين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لم ينجح في التأقلم مع بورتو في ملعب «التنانين»، مؤكداً أن انتقاله لدوري الخليج العربي لكرة القدم بمثابة فرصة أمام اللاعب لإظهار قدراته وقيمته الفنية.

وقال في المؤتمر الصحافي قبل لقاء سبورتنج لشبونة في نصف نهائي كأس البرتغال، إن اللاعب الياباني كان لديه العديد من الفرص لإثبات نفسه مع الفريق خلال الفترة التي قضاها في الفريق قبل الالتحاق بصفوف العين، بداية الأسبوع الحالي، لكن اللاعب لم يستطع أن يظهر إمكاناته، وأضاف: «هناك أسباب من جانب اللاعب وأخرى من جانبي».

وأوضح المدرب، الذي يقود فريق بورتو منذ عام 2017، قادماً من نانت الفرنسي عقب تجارب تدريبية مع فيتوريا جيماريش، وبراجا، وأكاديميكا، أن بعض اللاعبين في العادة يأتون بعد أن يحققوا نجاحات مع أنديتهم، لكن في النادي الجديد قد لا يتأقلمون بسرعة بسبب مفاجآت، وهناك لاعبون آخرون ينضمون للفرق الجديدة ويتمكنون من التأقلم بسرعة».

وحول أداء اللاعب في الفترة التي قضاها بصفوف الفريق لمدة موسم ونصف الموسم وخاض خلالها 37 مباراة، قال المدرب سيرجيو إن ناكاجيما لاعب في غاية الاحترام ولم يكن لاعباً معقداً، وقال: «لم يكن لاعباً يعقد الأمور، لكن يمكن القول إنه لم يتأقلم مع نادي مثل بورتو».

على صعيد آخر، ينفذ لاعبو فريق العين برنامجاً تدريباً خاصاً تحت إشراف الجهاز الفني، بقيادة المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، ويشتمل على تدريبات في استاد خليفة بن زايد، وأخرى في الصالة الرياضية، في إطار العمل الجاد لرفع معدل اللياقة لدى اللاعبين، بعد أن ظهرت متدنية في الدور الأول من المسابقة.

وكان الفريق أجرى حصة تدريبية، مساء أول من أمس، إذ قسم المدرب اللاعبين إلى مجموعتين، تدربت الأولى في الصالة الرياضية ويتقدمها المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو، والمدافع الياباني تسوكاسا شيوتاني، بينما تدربت الثانية في الملعب الفرعي لاستاد خليفة بن زايد، وشهدت مشاركة المدافع محمد أحمد الذي غاب عن لقاء حتا في الجولة الماضية من الدوري.

• انتقال ناكاجيما لدوري الخليج العربي فرصة لإظهار قدراته وقيمته الفنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news