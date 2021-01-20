الشارقة يعزز صدارته لدوري «يد الشباب»

المصدر: جوني جبور - دبي

أحكم فريق شباب اليد في الشارقة قبضته على الصدارة، وذلك بعد الفوز على مضيفه شباب الأهلي، بنتيجة «24-17»، في المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس لحساب الجولة الرابعة، والتي سجلت أيضاً فوز النصر على ضيفه بواقع «36-26».

وحافظ فريق الشارقة على سجله خالياً من الهزائم، محققاً انتصاره الثالث على التوالي، ما قاده للانفراد بصدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة، وبرصيد تسع نقاط، بفارق نقطة عن النصر الوصيف، فيما أدت خسارة شباب الأهلي إلى تراجعه إلى المركز الثالث برصيد سبع نقاط، وإنما مع مباراة أقل من النصر، وحافظ العين على مركزه الرابع برصيد خمس نقاط، بفارق نقطتين عن متذيل الترتيب فريق الوصل، الذي خضع للراحة الإجبارية في الجولة الحالية.

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