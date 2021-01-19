الوصل يعير لاعباً برازيلياً إلى النادي العربي للعب في "الهواة"

المصدر: محمد فاضل–ام القيوين.



كشف المدير التنفيذي للنادي العربي عبد الله جنزول لـ"الامارات اليوم": عن التوصل لاتفاق مع شركة نادي الوصل لضم اللاعب البرازيلي ماتيوس دا سيلفا على سبيل الإعارة لتمثيل الفريق الأول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى "الهواة" وحتى نهاية الموسم.

وتقدم المدير التنفيذي بالشكر والتقدير لادارة الوصل للتعاون المشترك وبما يسهم بتطور كرة القدم الإماراتية.

ويلعب ماتيوس في اكثر من مركز ويجيد اللعب كرأس حربة إضافة الى اللعب كصانع العاب ايضا، ويتطلع النادي العربي لاستعادة النتائج الإيجابية بعد سلسلة من النتائج المتواضعة حيث يحتل المركز العاشر حاليا برصيد 6 نقاط.

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