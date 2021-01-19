أحمد سكيك يشارك في «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد نجم المنتخب الوطني أحمد سكيك (23 عاماً)، في تصريحات صحافية مشاركته في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» العالمية للاعبين المحترفين للغولف، المقامة خلال الفترة من 21 وحتى 24 يناير الجاري، على ملاعب نادي أبوظبي، ضمن سلسلة «رولكس» الشهيرة، وتعد ضمن جولات موسم «السباق إلى دبي»، وتشهد مشاركة واسعة من نخبة نجوم اللعبة عالمياً، يتقدمهم المصنف الأول في الجولات الأوروبية وحامل لقب «السباق إلى دبي» للموسم الماضي الإنجليزي لي ويستوود، إلى جانب نجوم «كأس رايدر»، يبرز منهم الإيرلندي روري ماكلروي والبريطاني جوستن توماس.

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