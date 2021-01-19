عجمان يبحث عن مدافع وجناح لاستكمال تعاقدات الشتاء

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يسعى نادي عجمان لاستكمال صفقات الموسم الشتوي، بالتعاقد مع مدافع وجناح أيمن، بحسب تأكيدات مدير الفريق، محمد حسين، الذي أكد

لـ«الإمارات اليوم»، أن المدرب المصري، أيمن الرمادي، حدد أربعة مراكز لتدعيم صفوف الفريق بها خلال الفترة الحالية من التعاقدات، وقد تم التعاقد مع الثنائي: المالي مايغا، والبرازيلي دييغو غارديل، اللذين أثبتا بالفعل أنهما صفقتان ناجحتان في أول ظهور لهما بقميص البرتقالي.

وكان مايغا وغارديل قادا عجمان لتحقيق أول انتصار له في بطولة الدوري على حساب الفجيرة، بهدفين دون مقابل في ختام مرحلة الذهاب من المسابقة. وأضاف: «النادي يبذل مساعي كبيرة نحو إتمام التعاقدات مع الصفقتين الجديدتين، أملاً أن تلتحقا بالفريق، ويتم تجهيزهما بصورة جيدة قبل مباراة الظفرة يوم 29 الجاري». وتتطرق محمد حسين إلى تحضيرات فريقه الحالية للدور الثاني من البطولة، قائلاً: «كنا نتوقع انطلاق مرحلة الإياب من البطولة في الربع الأول من فبراير، وتحديداً بين يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري، وهو ما كان سيسمح للجهاز الفني بإقامة معسكر داخلي، لكن مع المتغيرات الحالية سيكتفى اللاعبون بأداء تدريباتهم اليومية مع إمكانية خوض مباراة ودية مع أحد الفرق، جارٍ حالياً الاتفاق على تحديد طرفها». وشدد مدير فريق عجمان على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جاداً وقوياً من كل الأطراف.

من ناحية أخرى، انتهت فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة الفجيرة، إذ عاود الفريق تدريباته مساء أمس، بحضور كل اللاعبين.

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