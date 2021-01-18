أول «كلين شيت» لخورفكان في الدوري بتوقيع محمد يوسف

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قاد حارس مرمى خورفكان، محمد يوسف، بمعاونة دفاع الفريق، إلى تحقيق أول «كلين شيت» للفريق في الموسم الحالي بدوري الخليج العربي، بعد محافظته على نظافة شباكه أمام الجزيرة والفوز بثلاثية نظيفة، سجل البرازيلي رامون لوبيز (هدفين) وبرونو جوس هدفاً، ليصبح رصيد «النسور» 14 نقطة في المركز الـ11 لترتيب البطولة.

المفارقة أن الـ«كلين شيت» جاء أمام فريق الجزيرة الذي يعدّ أقوى هجوم في الدوري برصيد 28 هدفاً، إضافة إلى أن أفضل ثلاثة لاعبين في خط هجوم الجزيرة موجودون ضمن أفضل هدافي البطولة، وهم: علي مبخوت (سبعة أهداف) يليه خلفان مبارك (خمسة أهداف)، وزايد العامري (أربعة أهداف)، وعلى الرغم من ذلك، حافظ خورفكان على نظافة الشباك. وتمكن «نسور» خورفكان من تحقيق أول «كلين شيت» بعد 12 مباراة خاضها الفريق واهتزت شباكه بـ 22 هدفاً كان أثقلها أمام بني ياس بخماسية نظيفة في الأسبوع الثالث للبطولة.

من جهته، قال حارس مرمى خورفكان، محمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الوصول إلى هذا المستوى من نظافة الشباك، بجهود جميع أفراد الفريق وجهود الجهاز الفني، ومنهم مدرب الحراس، إضافة إلى التركيز العالي الذي أصبح يتمتع به الفريق بشكل كامل، ورفع سقف التطلعات في جميع المباريات إلى الحفاظ على نظافة الشباك، وتحقيق النتيجة الأفضل في المباراة».

وتابع: «الأهم بالنسبة لنا نيل ثلاث نقاط ثمينة عززت من حظوظنا بتحقيق تطلعاتنا المعلنة في الموسم الحالي، ويأتي بعد ذلك نظافة الشباك، وأن ما تحقق في المباراة أمام الجزيرة يعدّ إنجازاً يحتفى به لكون الـ(كلين شيت) لم يأت من فراغ، بل بعد جهود عالية بذلت أثناء التدريبات اليومية قبل المباراة، إضافة إلى أن ذلك تحقق أمام لاعبين يعدون ضمن أفضل مهاجمي الدوري».

• 14 نقطة جمعها خورفكان بمرحلة الذهاب وضعته في المركز الـ11 على الدوري.

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