عمر خريبين «وحداوي» حتى صيف 2023

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أعلن نادي الوحدة، رسمياً، عن تعاقده مع المهاجم السوري عمر خريبين حتى صيف 2023، في صفقة انتقال حر قادماً من الهلال السعودي.

وقال النادي في بيان، أمس: «تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المُحترف السوري عمر خريبين (27 عاماً)، بعقد ممتد لموسمين ونصف الموسم»، دون أن يذكر النادي أي تفاصيل عن الناحية المادية الخاصة بالتعاقد.

وسيحل خريبين في قائمة الوحدة بديلاً للمولدوفي لوفانور، الذي لم يقدم المستويات التي تليق بطموحات إدارة الوحدة. وكان المهاجم السوري قد فسخ عقده مع نادي الهلال السعودي في الأسبوع الماضي، قبل موعده الرسمي بموسم ونصف الموسم. وكان الزمالك المصري قد أبدى اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع خريبين، قبل أن يظفر نادي الوحدة بخدمات اللاعب. وكانت بداية تألق اللاعب السوري مع كرة القدم في نادي الظفرة، إذ لعب له موسمين، وسجل له 16 هدفاً في الدوري، قبل أن ينتقل إلى الهلال السعودي بصفقة مالية قيمتها خمسة ملايين دولار. وخاض عمر خريبين مع الهلال 34 مباراة رسمية في الدوري السعودي، بعدد دقائق لعب بلغت 2799 دقيقة، سجل خلالها 34 هدفاً. وأعير المهاجم السوري إلى نادي بيراميدز المصري في موسم 2018-2019، وخاض معه 12 مباراة في الدوري المحلي، سجل خلالها ستة أهداف. وتُوّج خريبين مع الهلال بلقب الدوري ثلاث مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة، وبطولة دوري أبطال آسيا مرة واحدة، كما أسهم خريبين مع الهلال في الفوز بدوري أبطال آسيا في موسم 2019، واختير أفضل لاعب في القارة الصفراء عام 2017.

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