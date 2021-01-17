ترتيب دوري الخليج العربي.. ختام الذهاب "ملكي"

المصدر: سيد مصطفى-دبي

غرد الشارقة منفرداً في صدارة جدول دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد ختام مرحلة الذهاب برصيد 32 وبفارق خمسة نقاط عن أقرب ملاحقيه الجزيرة، لتتزايد حظوظه باللقب.

وخدمت الجولة 13 من البطولة التي أقيمت على مدى يومي الجمعة والسبت، رجال المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، بسقوط أقرب ملاحقيه الجزيرة، أمام خورفكان بعد خسارة غير متوقعة بثلاثة أهداف دون رد، ليتسع الفارق بينهما إلى خمسة نقاط.

وابتعد النصر هو الأخر عن صراع المنافسة على اللقب بعد خسارته من شباب الأهلي بهدف دون رد، متراجعا للمركز الرابع.

ولم يفوت بني ياس، الفرصة، وعاد من ملعب الوحدة بصيد ثمين بتغلبه على العنابي بهدفين دون رد، ليصعد للمركز الثالث برصيد 26 نقطة

وعاد العين بفوز صعب على حتا صاحب المركز الأخير، بهدف دون رد، ليحافظ الزعيم على بصيص الأمل في المنافسة ليرفع رصيده إلى النقطة 23 وبفارق تسعة نقاط عن صاحب الصدارة.

ونجح شباب الأهلي في تحقيق أول انتصار له تحت قيادة مدربه الوطني مهدي علي، على حساب النصر، بينما تراجع اتحاد كلباء للمركز الثامن على سلم الترتيب العام عقب خسارته أمام ضيفه الشارقة بهدف دون رد.

وابتسمت الجولة 13 لعجمان، الذي حقق أول فوز له في الدوري على حساب خورفكان لينعش أماله في البقاء، بعد أن رفع رصيد إلى ستة نقاط في المركز قبل الأخير.

ونجح المدرب السوري، محمد قويض، في إيقاف نزيف النقاط الذي عاني منه الظفرة، اذ عاد في أول مباراة له مع الفريق بتعادل صعب مع الوصل 1/1 ليبقى في المركز العاشر برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الامبراطور.

وقطع خورفكان خطوة هائلة نحو البقاء في دوري المحترفين بعد فوزه الكبير على الجزيرة، ليرفع رصيده للنقطة 14 وفي المركز الـ11 بفارق سبعة نقاط كاملة عن الفجيرة صاحب المركز 12.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news