بني ياس يكسب تحدي الوحدة ويقفز إلى المركز الثالث

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

قفز بني ياس، إلى المركز الثالث على سلم الترتيب العام لجدول دوري الخليج العربي، بعدما حقق فوزاً مهماً على حساب مضيفه، الوحدة، بهدفين دون ردّ في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس، في الجولة 13 من المسابقة.

وجاء هدفا السماوي عن طريق الأرجنتيني، غاستون سواريز، والبرازيلي جواو بيدرو، بواقع هدف في كل شوط،

وبذلك رفع بني ياس رصيده إلى النقطة 26، منفرداً بالمركز الثالث خلف الشارقة والجزيرة، وبفارق ست نقاط عن المتصدر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 19 نقطة في المركز السابع.

وتسيد الوحدة، معظم فترات اللعب، من حيث السيطرة والاستحواذ، لكنه فشل على مدار شوطي اللقاء في تهدد مرمى فهد الظنحاني، بسبب التنظيم الجيد لفريق بني ياس، الذي نجح في استغلال المساحات الموجودة في دفاع الوحدة، وشن العديد من الهجمات التي شكلت في كل مرة خطورة على مرمى، محمد الشامسي.

وجاءت أولى المحاولات الهجومية من جانب أصحاب الأرض، حينما فوت مبوكو، الفرصة على فريقه للتقدم، عندما استقبل عرضية إبراهيم خليل، وهو خالٍ من الرقابة، وفي مكان جيد أمام المرمى، لكنه لعب الكرة في الأخير برأسه سهلة بين يدي الحارس (18).

وكادت هفوة، حارس الشهر، «فهد الظنحاني»، أن تكلف بني ياس هدفاً، حينما خرج من مرماه للإمساك بكرة عرضية لتسقط من بين يديه أمام إبراهيم خليل، الذي سددها وأبعدها الدفاع، لتصل مجدداً إلى ماتافز، ليهدرها بغرابة شديدة (29).

لكن السماوي أظهر وجهاً مخالفاً بعد تلك الفرصة وهاجم الوحدة في أكثر من مناسبة، حتى تمكن غاستون سواريز، من استغلال كرة مرتدة من فارس جمعة، سددها بشكل مُحكم من خارج الصندوق سكنت شباك الحارس محمد الشامسي.

واستمرت سيطرة الوحدة في الشوط الثاني خصوصاً مع نزول إسماعيل مطر، الذي مد زملاءه بالعديد من الكرات داخل الصندوق، كان أخطرها رأسية خميس إسماعيل التي مرت من فوق العارضة (61).

ولكن جواو بيدرو أنهى الأمور لمصلحة فريقه بتسجيله الهدف الثاني من متابعة لعرضية سهيل النوبي، انقض عليها قبل المدافع أحمد راشد وحولها داخل الشباك.

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