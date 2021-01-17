الكمالي: شباب الأهلي لا يفكر في المنافسة على لقب الدوري

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

قال لاعب شباب الأهلي حمدان الكمالي، إن الفوز على النصر بهدف دون ردّ، أول من أمس، في الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي، أنهى حالة عدم التوفيق التي كانت تلازم الفريق في المباريات الماضية. وشدّد في تصريح صحافي على أن «شباب الأهلي لا يفكر في المنافسة على لقب الدوري، وكل التركيز في العودة إلى الوضع الطبيعي».

وأنعش شباب الأهلي آماله في الاقتراب من المربع الذهبي، وحقق أول فوز بعد خمس جولات لم يذق فيها طعم الانتصار. وتابع الكمالي: «الفريق يتطوّر بشكل كبير وهناك التزام من اللاعبين، كما أن عودة بعض المصابين مثل الأرجنتيني كارتابيا وتطور مستوى البرازيلي كارلوس إدواردو، هي أمور أسهمت في تحسن أداء الفريق».

وختم تصريحاته بقوله: «شباب الأهلي فريق طموح وينافس على الألقاب، ونحن كلاعبين نشعر بالمسؤولية أمام إدارة النادي ونرغب في إسعاد الجمهور، والفوز على النصر بروفة جيدة قبل مواجهة الشارقة في كأس سوبر الخليج العربي».

مهدي علي: كنا نحتاج إلى هذا الفوز

قال مدرب شباب الأهلي مهدي علي، إن «الفريق كان في أمس الحاجة إلى هذا الفوز»، وتابع في المؤتمر الصحافي: «الانتصار يمنح الفريق دفعة معنوية جيدة قبل مواجهة الشارقة في كأس سوبر الخليج العربي».

وأشاد بكل من ماجد ناصر ويحيى الغساني، وقال: «ماجد قدم مباراة كبيرة، وتصدى لفرصة خطرة، كما أتقدم بالتهنئة إلى يحيى الغساني لإحرازه هدف الفوز».

قال إن الفوز على النصر جاء في توقيت مهم، ويعتبر بروفة جيدة قبل لقاء الشارقة في السوبر.

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