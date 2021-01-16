بالصور .. كوندي يبصم بهدف في ظهوره الأول مع الظفرة

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

جنب المهاجم الاسباني بيدرو كوندي فريقه الجديد الظفرة الخسارة بتسجيله لهدف التعادل 1-1 في اللقاء الذي جمع فريقه في مواجهة الوصل مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليساهم بذلك في وصول فريقه للنقطة 16 فيما أضاف "الإمبراطور" النقطة 17 لرصيده.

وسخر الاسباني كوندي في ظهوره الأول مع الظفرة كل خبراته التي اكتسبها مع بني ياس وشباب الأهلي لصالح مساعدة فريقه الجديد الذي انتقل له منتصف الأسبوع الماضي وذلك بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57 مستفيداً من تمركزه الصحيح داخل منطقة الجزاء وارتباك خط دفاع الوصل ليضع الكرة في شباك سلطان المنذري.

وكان الضيوف سجلوا هدف التقدم بواسطة البرازيلي جواو فيغويريدو في الدقيقة 54 بعد سيطرتهم على مجريات الشوط الأول بصورة واضحة لكن أداء الفريق تراجع بشكل ملحوظ عقب تسجيل الهدف إذ مالت الكفة لصالح الظفرة وسجلوا هدف التعادل في الدقيقة 57 ونجحوا في الحفاظ بعدها على النتيجة رغم النقص العددي عقب تلقي لاعب الوسط سلطان الغافري البطاقة الحمراء 86.

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