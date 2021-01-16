أبيض الصالات يشارك في «دولية خورفكان»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يتطلع المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات إلى خوض تجربة دولية جديدة، تعزز تطلعاته المستقبلية لتحقيق طموحه في التأهل لكأسَيْ آسيا والعالم المقبلين، من خلال مشاركته في بطولة خورفكان الدولية للصالات، التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري، وهي أول بطولة يشارك فيها أبيض الصالات منذ تفشي فيروس كورونا.

وكانت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات قد كشفت، في مؤتمر صحافي، أول من أمس، أن بطولة خورفكان الدولية للصالات، التي ستقام برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، سيشارك فيها 10 فرق أبرزها فريقا نفط الوسط العراقي والشباب البحريني وحامل لقب النسخة الماضية فريق البطائح، وستة فرق أخرى، إضافة إلى المنتخب الوطني.

ووضعت القرعة المنتخب في مواجهة فريقي مليحة والحمرية في المجموعة الثانية، بينما وضعت الشباب البحريني مع خورفكان واتحاد كلباء في المجموعة الأولى، ونفط الوسط العراقي والبطائح ودبا الحصن والشارقة في المجموعة الثالثة، وتستمر البطولة حتى 27 يناير الجاري، وتقام في القاعة الرياضية بنادي خورفكان.

منتخب كرة الصالات

يتطلع إلى بلوغ

نهائيات كأس آسيا والمونديال.

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