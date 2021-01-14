شباب الأهلي يختبر طموحات النصر.. وكلباء يقلق «الملك»

المصدر: محمد أبو اسماعيل - دبي

تتطلع أندية دوري الخليج العربي إلى ختام مرحلة الذهاب، في الجولة 13، التي تقام غداً وبعد غدٍ، بطموحات مختلفة، ما بين راغب في الحفاظ على صدارته، وساعٍ إلى تحسين مركزه، وآخر يرغب في الاقتراب من المناطق الدافئة.

وستكون الأنظار مسلطة على قمة الجولة في ديربي دبي بين شباب الأهلي والنصر، حيث ستكون طموحات العميد (الثالث في ترتيب الدوري) في اختبار صعب أمام «فرسان دبي»، بينما يشكل كلباء المتطور و«الحصان الأسود» في البطولة، حتى الآن، مصدر قلق حقيقياً للشارقة، الراغب في تحقيق لقب «الشتاء»، حيث يتقدم بنقطتين على الجزيرة الوصيف.

ولم يعرف كلباء طعم الخسارة في الجولات الثماني الماضية، ما يجعل المباراة غاية في القوة، خصوصاً على صاحب الأرض الذي يبحث عن استمراره في الانفراد بالصدارة. في المقابل، يخوض الجزيرة مباراة صعبة أمام خورفكان، خصوصاً أن الأخير سبق له التعادل مع الشارقة وشباب الأهلي.

أما «العنابي»، فسيكون في اختبار بني ياس الصعب، وسيدخل المباراة بمعنويات جيدة، بعد أن تمكن الوحدة من قلب تأخره في الجولة الماضية أمام النصر إلى تعادل مثير، بينما يرغب «السماوي» في الحفاظ على تقدمه ومركزه الرابع.

وستشهد الجولة الظهور الأول للمدرب القديم الجديد مع الظفرة، السوري محمد قويض، الراغب في ضمان البقاء للفريق، لكنه سيكون في امتحان صعب أمام الوصل المتطور بالجولات الماضية.

وقد تكون الجولة الفرصة الأخيرة لرحلة العودة لعجمان ما قبل الأخير، والذي لم يفرح بأي فوز حتى الآن، بعد أن جمع ثلاث نقاط فقط، وسيواجه فريقاً صعباً أيضاً هو الفجيرة. وفي حال الخسارة ستتعقد حسابات عجمان أكثر، وقد يكون من الصعب عليه تصحيح المسار.

في المقابل، سيكون العين في مهمة غامضة، عندما يخرج لمواجهة متذيل الترتيب فريق حتا، الذي يبحث عن أول فوز له، إذ يعاني بنقطتين فقط في قاع الترتيب. ويعلم العين أن لاعبي حتا دائماً يقدمون مباريات قوية أمام الفرق الكبرى، منها مباراة الشارقة التي كان حتا قريباً فيها من نقطة التعادل، لكنه خسر بنتيجة 2-3. ويبحث العين عن الفوز والنقاط الثلاث، للعودة من جديد إلى دائرة المنافسة، وعدم الابتعاد عن مربع الصدارة كثيراً.

الجولة الـ 13

- 15 يناير:

حتا - العين 17:00

الشارقة - كلباء 17:00

عجمان - الفجيرة 20:00

شباب الأهلي - النصر 20:00

- 16 يناير:

الظفرة - الوصل 17:00

خورفكان - الجزيرة 17:00

الوحدة - بني ياس 20:00

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