العين يقتنص الجزيرة في المباراة المعادة.. ويبلغ نهائيات كأس اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

تغلب فريق العين على الجزيرة «29-25»، في المباراة «المعادة»، ضمن الجولة الختامية من دوري مجموعات «كأس الإمارات»، أول من أمس، ليتأهل «الزعيم» للدور النهائي إلى جانب فريقي شباب الأهلي والشارقة.

وكان العين قد تقدم في السادس من يناير الجاري باعتراض رسمي على نتيجة مباراته أمام الجزيرة، التي انتهت بفوز الأخير «31-30»، مما دفع اتحاد اليد إلى اتخاذ قرار إعادة المباراة، بعدما أثبتت مراجعة فيديو المباراة، ولوائح تسجيل الأهداف، وجود خطأ في عملية التسجيل.

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