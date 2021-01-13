شباب الأهلي يقتنص «النصر» في دوري شباب اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

حقق فريق شباب اليد في نادي شباب الأهلي انتصاراً مستحقاً على ضيفه النصر بفارق 12 هدفاً، وبنتيجة «42-30»، في المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، لحساب الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام لمرحلة الشباب، وشهدت الجولة أيضاً فوز العين على ضيفه الوصل «24-23».

وبنتائج الجولة، عزز شباب الأهلي رصيده إلى النقطة السادسة، فارضاً نفسه شريكاً على الصدارة مع الشارقة المرتاح في هذه الجولة، فيما أدت خسارة النصر بالتراجع إلى المركز الثالث برصيد خمس نقاط، بفارق النقطة عن العين في المركز الرابع، وليقبع الوصل في المركز الخامس والأخير برصيد ثلاث نقاط.

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