8 حرّاس مرمى علامة كاملة في الدوري.. علي الحوسني ملك «التصديات»

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

سجّل ثمانية حرّاس مرمى العلامة الكاملة من حيث المشاركة في جميع مباريات دوري الخليج العربي لكرة القدم، خلال الجولات الـ12 المنقضية، وفقاً لإحصاءات رسمية.

وأقيمت 84 مباراة في بطولة دوري الخليج العربي حتى نهاية الجولة 12، شهدت تسجيل 248 هدفاً، بمعدل تهديفي بلغ 2.95 هدف لكل مباراة، في حين خرجت الشباك نظيفة في 46 مباراة.

وارتدى كل من: ماجد ناصر (شباب الأهلي) وخالد السناني (الظفرة) وعادل الحوسني (الشارقة) وعلي الحوسني (عجمان) ومحمد يوسف (خورفكان) وجمال عبدالله (اتحاد كلباء) وخالد عيسى (العين) وفهد الظنحاني (بني ياس)، قفاز الإجادة والتألق في مباريات الدوري، بظهورهم في 1080 دقيقة كاملة.

واضطرت ستة أندية إلى استبدال حرّاس مرماها بسبب المستوى وظروف أخرى، إذ لعب حارس الجزيرة علي خصيف 10 مباريات، وشارك زميله عبدالرحمن العامري في مباراتين.

ولم تشهد حراسة مرمى الوحدة استقراراً دائماً على لاعب واحد، فتبادل كل من راشد علي ومحمد الشامسي الدفاع عن عرين «العنابي» بواقع ست مباريات لكل منهما.

وفي الوصل، شارك حميد عبدالله في 10 مباريات، وسلطان المنذر في ثلاث مباريات، إذ اضطر إلى الدخول بديلاً لحميد عبدالله في إحدى المباريات.

وخاض أحمد شامبية تسع مباريات مع النصر، وإبراهيم عيسى ثلاث مباريات.

وكان حتا هو الفريق الأكثر استعانة بحرّاس المرمى، بظهور ثلاثة منهم في المباريات الـ12، إذ لعب أحمد ديدا في 10 مباريات، وسعيد المسماري ومحمد وليد مباراة واحدة.

وشارك عبدالله التميمي في 11 مباراة مع الفجيرة، وزميله صالح ربيع في مباراة.

ويعدّ حارس بني ياس فهد الظنحاني، أقل الحرّاس الذين شاركوا في المباريات كافة استقبالاً للأهداف، بواقع 10 أهداف فقط، وجاء بعده حارس الشارقة عادل الحوسني، واستقبل 11 هدفاً، وكان العكس لشقيقه حارس عجمان علي الحوسني، الذي كان أكثر الحرّاس مشاركة في المباريات استقبالاً للأهداف برصيد 26 هدفاً، وحلّ خلفه حارس خورفكان محمد يوسف، فاستقبل 22 هدفاً، و14 هدفاً لكل من حارسي العين واتحاد كلباء، خالد عيسى وجمال عبدالله، ثم حارس شباب الأهلي ماجد ناصر، الذي تلقت شباكه 16 هدفاً، وحارس الظفرة خالد السناني، الذي استقبل 20 هدفاً.

وجاء حارس عجمان علي الحوسني، في صدارة الحرّاس الأكثر تصدياً بـ51 مرة، وبفارق ثلاث محاولات عن خالد السناني، الذي جاء في المركز الثاني.

ويعدّ فريق حتا هو أكثر الفرق التي اهتزّت شباكها بـ29 مرة، ثم الفجيرة بـ27 هدفاً.

إحصاءات وأرقام

عدد المباريات: 84.

عدد الأهداف: 248 هدفاً.

معدل التهديف للمباراة الواحدة:

2.95 هدف.

نظافة الشباك: 46 مرة.

الحرّاس الأكثر تصدياً

علي الحوسني: 51 مرة.

خالد السناني: 48 مرة.

جمال عبدالله: 43 مرة.

عبدالله التميمي: 43 مرة.

علي خصيف: 39 مرة.

أقل الحرّاس استقبالاً للأهداف

فهد الظنحاني: 10 أهداف.

عادل الحوسني: 11 هدفاً.

خالد عيسى: 14 هدفاً.

جمال عبدالله: 14 هدفاَ.

ماجد ناصر: 16 هدفاً.

الفرق الأكثر استقبالاً للأهداف

حتا: 29 هدفاً.

الفجيرة: 27 هدفاً.

عجمان: 26 هدفاً.

الوصل: 23 هدفاً.

خورفكان: 22 هدفاً.

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