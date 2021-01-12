الوصل يتعاقد مع البرازيلي لويز هنريكي

المصدر: أحمد طارق - دبي

علمت "الإمارات اليوم" أن شركة الوصل لكرة القدم تعاقدت مع البرازيلي لويز هنريكي قادماً من نادي (برازيل أر إس)، إذ سيتم قيد هنريكي ضمن فئة المقيمين.

وأكد مصدر في الوصل أن شركة الكرة تعاقدت رسمياً مع اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، مشيراً إلى أنه يلعب في مركز الجناح الأيسر كما يلعب في خط الهجوم، إذ بدأ مسيرته في صفوف (برازيل أر إس)، ثم انضم في 2018 إلى فريق الناشئين في نادي إنترناسيونال، قبل أن يعود العام الماضي إلى (برازيل أر إس).

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