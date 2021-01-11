«برونيل الشارقة» يهز سلة بني ياس بـ 23 نقطة

المصدر: جوني جبور - دبي

قاد المحترف الأميركي جوستن برونيل، بتسجيله 23 نقطة، فريقه الشارقة للفوز على ضيفه بني ياس بنتيجة «89-57»، في المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس، في افتتاح ذهاب الدور ربع النهائي في بطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، الذي شهد أيضاً فوز النصر على مضيفه الظفرة «69-54»، وشباب الأهلي على ضيفه الوصل «89-67».

وتستكمل مباريات ذهاب ربع النهائي بلقاء الوحدة والبطائح، الذي كان مقرراً أول من أمس، وتم تأجيله إلى موعدٍ لم يحدده اتحاد اللعبة بعد. وأسهمت نقاط صانع الألعاب الأميركي برونيل، سواء عن الرميات الثلاثية (12 نقطة)، أو التألق على صعيد التسجيل من الاختراقات السريعة والرميات الحرة (11 نقطة)، والتمريرات الحاسمة لزملائه البالغة (تسع تمريرات)، في منح «الملك» أفضليته المطلقة على مجريات اللقاء، وحسم نتائج فتراته الأربع بواقع «26-12 و23-15 و21-13 و19-17».

وفي سيناريو مشابه، نجح النصر في تسجيل انتصاره المستحق على الظفرة، بنيل لاعبي العميد الأفضلية في كامل مراحل المباراة، وحسم نتائج الفترات الأربع «20-17 و16-13 و17-14 و16-10».

بدوره، عرف شباب الأهلي كيفية ضمان انتصاره على جاره الوصل، بنيل «فرسان دبي» الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث، ثم الرابع «26-22 و19-8 و19-11»، فيما اكتفى الإمبراطور بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني «26-25».

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