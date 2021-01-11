إدواردو: حققت أمنيتي مع شباب الأهلي في بداية 2021

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعرب اللاعب البرازيلي، كارلوس إدواردو، عن سعادته بتحسّن مردوده مع شباب الأهلي في آخر مباراتين خاضهما الفريق أمام كل من الوصل في دوري الخليج العربي، وخورفكان في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، مؤكداً أنه حقق أمنيته مع «فرسان دبي» في بداية 2021.

وقال إدواردو لصحيفة «لانسي» البرازيلية: «كانت أمنيتي أن أبدأ العام الجاري بأفضل طريقة ممكنة، وأن أقوم بالدور المطلوب مني، وأكون ضمن التشكيلة الأساسية لفريق شباب الأهلي، ولا شك أنني سعيد بتحقيق هذه الأمنية في بداية 2021، وأتمنى أن أستمر بالنسق نفسه طوال العام، وأن أظهر بشكل أفضل».

وحول اختياره أفضل لاعب في دوري الخليج العربي في أحد الاستفتاءات لأفضل لاعب في الجولة الـ12، قال: «أنا سعيد جداً بهذا التقدير للدور الذي قمت به، لأن ذلك يدل على أنني ظهرت بشكل جيد، وسأعمل على الحفاظ على ذلك في المباريات المقبلة، لكن الأهم أنني يجب أن أضع قدمي على الأرض، وأن أكون متواضعاً، وأن يكون لدي رغبة كبيرة في تحسين أرقامي مع شباب الأهلي».

ونشرت الصحيفة تقريراً عن كارلوس إدواردو، موضحة أن اللاعب البرازيلي لم يكن لديه الوقت للاستعداد جيداً لعام 2021، بعدما لعب مباراة شباب الأهلي أمام الوصل في دوري الخليج العربي، وأحرز هدفين للمرة الأولى مع فريقه في مباراة واحدة، ليبدأ العام الجديد بأفضل طريقة ممكنة.

وأضافت: «إدواردو أنقذ فريقه من الخسارة بعدما تأخر أمام الوصل بهدفين دون رد، قبل أن يحرز اللاعب البرازيلي هدفي التعادل، بينما واصل تألقه وأحرز هدفاً ثالثاً في آخر مباراتين خاضهما مع شباب الأهلي، بعدما أحرز هدفاً في مباراة الفريق أمام خورفكان في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، كما حصل على ركلة جزاء وصنع هدفاً آخر، وأسهم في فوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدفين».

يذكر أن كارلوس إدوارد ظهر بمردود ضعيف مع شباب في النصف الأول من الموسم، إذ شارك في 13 مباراة، وأحرز هدفاً واحداً وصنع هدفين، بينما غاب عن المشاركة في ست مباريات بداعي الإصابة، في المقابل تألق اللاعب البرازيلي مع «فرسان دبي» في آخر مباراتين للفريق خاضهما أمام كل من الوصل وخورفكان، بإحرازه هدفين في مرمى «الإمبراطور»، بينما أحرز هدفاً وصنع آخر أمام «النسور» وصنع ثلاث فرص أخرى لزملائه، ويعدّ الأكثر تمريراً بين زملائه خلال المباراة بمعدل بلغ 50 تمريرة.

تطور أداء إدواردو في آخر مباراتين لشباب الأهلي أمام الوصل وخورفكان.

النجم البرازيلي:

«يجب أن أضع قدمي على الأرض، وأن أكون متواضعاً، وأن يكون لدي رغبة كبيرة في تحسين أرقامي مع شباب الأهلي».

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