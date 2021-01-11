لاماس: إلغاء البطاقة الحمراء يعزز المعنويات قبل لقاء الجزيرة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

عبّر لاعب خورفكان، البرازيلي برونو لاماس، عن سعادته بقرار لجنة الاعتراض، بإلغاء البطاقة التي حصل عليها في مباراة الذهاب لكأس الخليج العربي أمام شباب الأهلي، مؤكداً أنه لم يرتكب أي خطأ يستحق تعرضه للطرد. وقال برونو لاماس لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد لإنصافي من قبل لجنة الاعتراض، وسعيد لأني سأتمكن من مساعدة فريقي في مباراة الإياب أمام شباب الأهلي، والقرار سيعزز معنوياتي قبل المباراة أمام الجزيرة في الجولة المقبلة لدوري الخليج العربي».

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