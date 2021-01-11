الرجاء يستضيف الإسماعيلي بعد تأخير 11 شهراً في البطولة العربية

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

يستضيف الرجاء البيضاوي، بطل الدوري المغربي، الإسماعيلي المصري، اليوم، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس عاهل المغرب، إذ يرفع كلا الفريقين شعار «مصالحة الجماهير».

ويسعى الرجاء إلى قلب الأمور أمام ضيفه الفائز ذهاباً بهدف للاشيء، سجله التونسي فخر الدين بن يوسف، من ركلة جزاء في 16 فبراير 2020، وسيتأهل الفائز منهما لمواجهة الاتحاد السعودي في النهائي. وستقام المباراة على ملعب مراكش الكبير، بدلاً من ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، الذي تضررت أرضيته على نحو واسع بسبب الأمطار الغزيرة في العاصمة الاقتصادية، خلال اللقاء الذي خسره الرجاء أمام تونغيت السنغالي 1-3 بركلات الترجيح، ما أدى إلى خروجه من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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