المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حارس

يحاول الحارس الاحتياطي لمرمى نادٍ ينافس في القمة، انتهاز فرصة انشغال الحارس الأساسي مع المنتخب الوطني حالياً، لإثبات جدارته، وأن بإمكان مدرب الفريق الاعتماد عليه في المباريات الكبيرة.

هاتف

رفض محترف أجنبي إجراء مقابلة صحافية، قبل أن يدله الصحافي على الشخص الذي أعطاه رقم هاتفه، لأن إدارة النادي تحظر عليهم توزيع أرقام هواتفهم.

تفسير

الأعضاء في لجنة فنية لإحدى الألعاب الجماعية اختلفوا في تفسير بند ترتيب الفرق ما بين اعتماد فارق الأهداف أو المواجهات المباشرة، دون وجود مرجعية واضحة للوائح الفنية.

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