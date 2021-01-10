النصر يهيمن على المراكز الأولى في سباق نزوى للدراجات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أختتم سباق نزوى للدراجات الهوائية، صباح أول من أمس، لفئتي الكبار والشباب تحت 23 سنة، بمدينة نزوى بإمارة الشارقة، لمسافة 90كم، وبمشاركة 34 دراجاً مثلوا كل أندية الدولة.

وقال بيان صحافي: «أسفر السباق عن فوز دراج نادي النصر المقيم ريان كرستيان بالمركز الأول في فئة الرجال، قاطعاً مسافة السباق في ساعتين، تلاه زميله من نادي النصر علي عبدالله الحساني، ثم دراج نادي أبوظبي محمد الغافري، وفي فئة الشباب تحت 23 سنة حل الدراج أسامة صباهي من نادي النصر أيضاً بالمركز الأول، تلاه زميله بالنادي حمد عبدالله المهري في المركز الثاني، ثم محمد الصباغ من نادي شباب الأهلي في المركز الثالث». تابع منافسات السباق وشارك في تتويج أبطاله رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة، والأمين العام ياسر الدوخي، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام نايف عبدالعزيز، وأداره طاقم تحكيم وطني برئاسة: عبدالله الحوسني، وسيف سرور.

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