ليوناردو يعلن جاهزيته للعودة إلى شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد اللاعب البرازيلي، ليوناردو، تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن شباب الأهلي منذ بداية الموسم، لافتاً إلى أنه بات جاهزاً للعودة، والانضمام للفريق مجدداً في النصف الثاني من الموسم.

ونشر ليوناردو على حسابه الشخصي في «إنستغرام» مجموعة من مقاطع الفيديو والصور أثناء خضوعه لبعض الفحوص في كاحل القدم، التي أكدت وصوله إلى درجة عالية من الجاهزية، كما نشر صورة له بقميص شباب الأهلي، معلقاً عليها بأن عودته ستكون أجمل شيء له.

وتلقى اللاعب تعليقات جمهور شباب الأهلي، وأبدت ترحيبها بعودته، وأعاد نشرها على خاصية «ستوري»، بينما كتب لاعب «فرسان دبي»، يحيى الغساني، قائلاً: «أترقب اللعب معك مجدداً أخي»، ورد عليه ليوناردو برموز تعبيرية، إذ سبق لهما اللعب في الوحدة.

وبات ليوناردو مرشحاً لإعادة قيده، بدلاً عن راموس الذي تلقى عرضاً من الرائد السعودي.

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