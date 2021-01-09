دبا الفجيرة يتخلص من صداع الذيد بهدف في الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل ■الفجيرة

فاز دبا الفجيرة على ضيفه الذيد بهدف نظيف سجله أحمد الغيص في الدقيقة (57) من المباراة التي جمعتهما أمس، في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني (مؤقتاً).

وتختتم الجولة عند الساعة الخامسة إلا 10 دقائق مساء اليوم بإقامة مباراتين ستجمع مسافي مع العروبة ودبا الحصن مع الإمارات، في أقوى مباراتين ستسهمان في رسم ملامح فرق المربع الذهبي.

وتعادل الحمرية مع مضيفه التعاون 1-1، سجل لفريق الحمرية اللاعب الزيمبابوي تافادزوا داهليو (42)، بينما أحرز هدف التعاون مالك أحمد (64)، ليصبح رصيد الحمرية (10 نقاط) بالمركز السادس مقابل (ثماني نقاط) للتعاون بالمركز الثامن.

وفاز مصفوت على ضيفه العربي 3-1 في المباراة التي أقيمت في استاد حمدان بن راشد في نادي حتا، وسجل لمصفوت عبدالله الغافري (27)، والبرازيلي غارديل أوليفيرا (53)، ولاعب العربي طلال التوغولي في مرماه (62)، وللعربي فارس الجابري (45+1) ليصبح رصيد مصفوت (ست نقاط) في المركز التاسع يليه العربي عاشراً بالرصيد نفسه.

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